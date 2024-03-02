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Гурин Сергей Николаевич
Гурин Сергей Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.04.1962
Пол
Мужской
Отец
Гурин Николай Андреевич
Мать
Колесникова Тамара Ивановна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1962
Отец:
Гурин Николай Андреевич
Мать:
Колесникова Тамара Ивановна
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