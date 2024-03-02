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Гурин Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1962

Отец: Гурин Николай Андреевич

Мать: Колесникова Тамара Ивановна

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