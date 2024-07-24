Стефан Фёдоров
Место рожденияЯрославская область, Положиновской волости, деревня Попадьино
Дата рождения22.12.1819
Дата смерти14.03.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1819
Отец: Фёдор Иванов
Мать: Евгения Афанасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батухин Василий
Мать ребёнка: Ксения Павловна
Рождение ребёнка
Около 25.10.1849
Сын: Батухин Дмитрий Стефанович
Мать ребёнка: Ксения Павловна
Смерть
14.03.1893