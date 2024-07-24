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Стефан Фёдоров

Место рождения

Ярославская область, Положиновской волости, деревня Попадьино

Дата рождения

22.12.1819

Дата смерти

14.03.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1819

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Евгения Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батухин Василий

Мать ребёнка: Ксения Павловна

Рождение ребёнка
Около 25.10.1849

Сын: Батухин Дмитрий Стефанович

Мать ребёнка: Ксения Павловна

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
14.03.1893
Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

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