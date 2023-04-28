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Дворжецкая (Логинова) Лариса Николаевна
Дворжецкая (Логинова) Лариса Николаевна
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Место рождения
Кирово-Чепецк
, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Дата рождения
10.05.1961
Пол
Женский
Отец
Логинов Николай Александрович
1932 г.р.
Мать
Логинова (Наговицына) Юлия Александровна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1961
Отец:
Логинов Николай Александрович
Мать:
Логинова Юлия Александровна
Кирово-Чепецк
, город Кирово-Чепецк, Кировская область
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