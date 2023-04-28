Дворжецкая (Логинова) Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДворжецкая (Логинова) Лариса Николаевна

Дворжецкая (Логинова) Лариса Николаевна

Место рождения

Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область

Дата рождения

10.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

ГЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1961

Отец: Логинов Николай Александрович

Мать: Логинова Юлия Александровна

Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close