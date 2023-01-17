Миннибану Галиева
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти07.02.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1883
Рождение ребёнка
07.09.1884 ст.
Сын: Валиев Абдулхамит Абдулвалиев
Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров
Рождение ребёнка
17.10.1886 ст.
Дочь: Миннибаян Абдулвалиева
Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров
Рождение ребёнка
23.03.1888 ст.
Дочь: Бибифатыма Абдулвалиева
Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров
Рождение ребёнка
11.10.1889 ст.
Сын: Валиев Абдулмалик Абдулвалиев
Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров
Рождение ребёнка
27.09.1892 ст.
Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров
Рождение ребёнка
09.01.1895 ст.
Дочь: Садиксафа Абдулвалиева
Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров
Рождение ребёнка
20.03.1897 ст.
Дочь: Гайнибану Абдулвалиева
Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров
Рождение ребёнка
12.11.1899 ст.
Дочь: Галиябану Абдулвалиева
Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров
Смерть
07.02.1900 ст.