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Миннибану Галиева

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1864

Дата смерти

07.02.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1883

Муж: Абдулвали Абдулнасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1884 ст.

Сын: Валиев Абдулхамит Абдулвалиев

Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1886 ст.

Дочь: Миннибаян Абдулвалиева

Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.03.1888 ст.

Дочь: Бибифатыма Абдулвалиева

Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1889 ст.

Сын: Валиев Абдулмалик Абдулвалиев

Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.1892 ст.

Сын: Абдулмажит Абдулвалиев

Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1895 ст.

Дочь: Садиксафа Абдулвалиева

Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.03.1897 ст.

Дочь: Гайнибану Абдулвалиева

Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.11.1899 ст.

Дочь: Галиябану Абдулвалиева

Отец ребёнка: Абдулвали Абдулнасыров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.02.1900 ст.
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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