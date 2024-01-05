Лукьянов Яков Павлович
Место рождения
Дата рождения10.03.1853
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1853
Отец: Лукьянов Павел Лукьянович
Мать: Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Сергей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1906