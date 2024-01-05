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Лукьянов Яков Павлович

Место рождения

Захаркино, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

10.03.1853

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1853

Отец: Лукьянов Павел Лукьянович

Мать: Наталья Григорьевна

Захаркино, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Захар Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1906

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