Истомин Леонид Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомин Леонид Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1928

Дата смерти

03.03.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Истомина (Березина) Александра Павловна

Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
03.03.2015

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