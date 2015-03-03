Истомин Леонид Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1928
Дата смерти03.03.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Истомина (Березина) Александра Павловна
Орлов, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
03.03.2015