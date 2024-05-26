Андреева (Иванова) Василиса (Васса) Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1904
Рождение ребёнка
26.05.1905
Отец ребёнка: Андреев Семен Исаиевич
Рождение ребёнка
20.01.1907
Дочь: Андреева Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Андреев Семен Исаиевич
Рождение ребёнка
20.02.1910
Дочь: Андреева Евдокия (Авдотья) Семеновна
Отец ребёнка: Андреев Семен Исаиевич
Рождение ребёнка
06.06.1919
Отец ребёнка: Андреев Семен Исаиевич
Рождение ребёнка
06.06.1919
Сын: Андреев Василий Семенович
Отец ребёнка: Андреев Семен Исаиевич
Смерть
Неизвестно