Андреева (Иванова) Василиса (Васса) Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Иванова) Василиса (Васса) Тимофеевна

Место рождения

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
07.01.1904

Муж: Андреев Семен Исаиевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1905

Сын: Андреев Семен Семенович

Отец ребёнка: Андреев Семен Исаиевич

Рождение ребёнка
20.01.1907

Дочь: Андреева Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Андреев Семен Исаиевич

Рождение ребёнка
20.02.1910

Дочь: Андреева Евдокия (Авдотья) Семеновна

Отец ребёнка: Андреев Семен Исаиевич

Рождение ребёнка
06.06.1919

Сын: Андреев Ефрем Семенович

Отец ребёнка: Андреев Семен Исаиевич

Рождение ребёнка
06.06.1919

Сын: Андреев Василий Семенович

Отец ребёнка: Андреев Семен Исаиевич

Смерть
Неизвестно

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