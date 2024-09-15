(Повозникова) Федосия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Повозников Терентий
Мать: не указана
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пташкин Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлапакова (Пташкина) Иуляния
Отец ребёнка: Пташкин Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пташкин Демид
Отец ребёнка: Пташкин Савва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пташкин Савва
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мирон
Отец ребёнка: Пташкин Савва
Рождение ребёнка
1918
Сын: Пташкин Лазарь
Отец ребёнка: Пташкин Савва
Смерть
Неизвестно