(Повозникова) Федосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Повозникова) Федосия

Место рождения

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Повозников Терентий

Мать: не указана

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Пилипы-Хребтиевские, Ушицкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пташкин Савва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шлапакова (Пташкина) Иуляния

Отец ребёнка: Пташкин Савва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пташкин Демид

Отец ребёнка: Пташкин Савва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пташкин Савва

Рождение ребёнка
1900

Сын: Мирон

Отец ребёнка: Пташкин Савва

Рождение ребёнка
1918

Сын: Пташкин Лазарь

Отец ребёнка: Пташкин Савва

Смерть
Неизвестно

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