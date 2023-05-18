Гревцева (Попова) Евгения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гревцева (Попова) Евгения Андреевна

Место рождения

Рождественка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Андрей

Мать: не указана

Рождественка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Стручкова (Гревцева) Христина Ивановна

Отец ребёнка: Гревцев Иван Маркович

Рождественка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.02.1915 ст.

Дочь: Дымова (Гревцева) Марфа (Мария) Ивановна

Отец ребёнка: Гревцев Иван Маркович

Бараково, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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