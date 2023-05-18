Гревцева (Попова) Евгения Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Стручкова (Гревцева) Христина Ивановна
Отец ребёнка: Гревцев Иван Маркович
Рождение ребёнка
12.02.1915 ст.
Дочь: Дымова (Гревцева) Марфа (Мария) Ивановна
Отец ребёнка: Гревцев Иван Маркович
Бараково, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно