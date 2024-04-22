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Югов Михаил Иванович

Место рождения

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1700

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1738

Сын: Югов Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1749

Сын: Югов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Смерть
1771
Волосово, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
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