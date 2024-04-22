Югов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смерти1771
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1738
Сын: Югов Петр Михайлович
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Рождение ребёнка
1749
Сын: Югов Иван Михайлович
Согласно ревизской сказке Вологодской губернии Устюжского уезда Есиплевского сельского общества деревня называлась Новые Лисицы (Волосово тож) на 16 ноября 1781 года
Смерть
1771