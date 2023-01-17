Федотов Архип Иванович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Федотов Василий Архипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Архиповна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно