Федотов Архип Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Архип Иванович

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Место рождения

Старое Мамангино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Мамангино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1907

Сын: Федотов Василий Архипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Архиповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Иван Архипович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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