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Черебеев Андрей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черебеев Трофим Владимирович

Мать: Черебеева Аксинья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черебеева Галина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черебеев Валентин Андреевич

Мать ребёнка: Черебеева Галина Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черебеева) Светлана Андреевна

Мать ребёнка: Черебеева Галина Константиновна

Рождение ребёнка
16.01.1980

Дочь: Тюдешева (Черебеева) Марина Андреевна

Мать ребёнка: Черебеева Галина Константиновна

Смерть
Неизвестно

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