Черебеев Андрей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черебеев Валентин Андреевич
Мать ребёнка: Черебеева Галина Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черебеева) Светлана Андреевна
Мать ребёнка: Черебеева Галина Константиновна
Рождение ребёнка
16.01.1980
Дочь: Тюдешева (Черебеева) Марина Андреевна
Мать ребёнка: Черебеева Галина Константиновна
Смерть
Неизвестно