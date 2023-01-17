Багаева (Сорокина) Нина Андреевна
Место рожденияКировская обл.Лебяжский р-он д.Б-Шоры
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сорокин Андрей Николаевич
Мать: Сорокина Августа
Кировская обл.Лебяжский р-он д.Б-Шоры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2006
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область