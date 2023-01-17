Багаева (Сорокина) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаева (Сорокина) Нина Андреевна

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Место рождения

Кировская обл.Лебяжский р-он д.Б-Шоры

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Андрей Николаевич

Мать: Сорокина Августа

Кировская обл.Лебяжский р-он д.Б-Шоры
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Смерть
2006
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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