Давыдкин Спиридон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдкин Спиридон Михайлович

Давыдкин Спиридон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: Давидов Михаил Фёдорович

Мать: Давидова Агафья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдкина (Шавырина) Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдкина (Поршутина) Ульяна Аркадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Давыдкина) Параскева Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1863 ст.

Дочь: (Давыдкина) Зиновия Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: (Давыдкина) Степанида Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865 ст.

Дочь: (Давыдкина) Евфимия (Афимья) Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1867 ст.

Дочь: (Давыдкина) Васса Спиридоновна

Мать ребёнка: Давыдкина (Шавырина) Агафья Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.?.1880 ст.

Дочь: (Давыдкина) Феодора Спиридоновна

Мать ребёнка: Давыдкина (Шавырина) Агафья Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882 ст.

Дочь: (Давыдкина) Прасковья Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.?.1889 ст.

Сын: Давыдкин Максим Спиридонович

Мать ребёнка: Давыдкина (Поршутина) Ульяна Аркадьевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.