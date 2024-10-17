Давыдкин Спиридон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: Давидов Михаил Фёдорович
Мать: Давидова Агафья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Давыдкина) Параскева Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863 ст.
Дочь: (Давыдкина) Зиновия Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864 ст.
Дочь: (Давыдкина) Степанида Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865 ст.
Дочь: (Давыдкина) Евфимия (Афимья) Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1867 ст.
Дочь: (Давыдкина) Васса Спиридоновна
Мать ребёнка: Давыдкина (Шавырина) Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
10.?.1880 ст.
Дочь: (Давыдкина) Феодора Спиридоновна
Мать ребёнка: Давыдкина (Шавырина) Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1882 ст.
Дочь: (Давыдкина) Прасковья Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.?.1889 ст.
Сын: Давыдкин Максим Спиридонович
Мать ребёнка: Давыдкина (Поршутина) Ульяна Аркадьевна
Смерть
Неизвестно