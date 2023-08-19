Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Анастасия

Развод
Неизвестно

Жена: Бабич (Бабич) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабич Игорь

Мать ребёнка: Бабич (Бабич) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Бабич (Бабич) Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабич (Бабич) Валентина

Рождение ребёнка
26.04.1961

Дочь: Сафонова (Бабич) Алла

Мать ребёнка: Бабич (Бабич) Валентина

Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
31.01.1968

Дочь: Передок (Бабич) Ольга

Мать ребёнка: Бабич (Бабич) Валентина

Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
2022
Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

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