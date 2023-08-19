Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2022
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Анастасия
Развод
Неизвестно
Жена: Бабич (Бабич) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабич Игорь
Мать ребёнка: Бабич (Бабич) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Бабич (Бабич) Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабич (Бабич) Валентина
Рождение ребёнка
26.04.1961
Дочь: Сафонова (Бабич) Алла
Мать ребёнка: Бабич (Бабич) Валентина
Рождение ребёнка
31.01.1968
Дочь: Передок (Бабич) Ольга
Мать ребёнка: Бабич (Бабич) Валентина
Смерть
2022