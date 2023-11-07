Соболев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Александр Александрович

Мать ребёнка: Таскаева Евгения Аристарховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Таскаева Евгения Аристарховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соболева Галина Александровна

Мать ребёнка: Таскаева Евгения Аристарховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Виктор Александрович

Мать ребёнка: Таскаева Евгения Аристарховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Таскаева Евгения Аристарховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таскаева Евгения Аристарховна

Смерть
Неизвестно
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