Соболев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Александр Александрович
Мать ребёнка: Таскаева Евгения Аристарховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Таскаева Евгения Аристарховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соболева Галина Александровна
Мать ребёнка: Таскаева Евгения Аристарховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Виктор Александрович
Мать ребёнка: Таскаева Евгения Аристарховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Таскаева Евгения Аристарховна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно