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Настасья Оксенова

Место рождения

Окатово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Окатово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Катерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Еремей Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петров

Место жительства
Неизвестно
Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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