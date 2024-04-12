Настасья Оксенова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Катерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1780
Сын: Еремей Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно