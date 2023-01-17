Меньшиков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшиков Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1886 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1919 ст.

Сын: Меньщиков Арсений Васильевич

Мать ребёнка: Махина Павла Арсентьевна

Демьянцево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махина Павла Арсентьевна

Смерть
Неизвестно
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