Меньшиков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1919 ст.
Сын: Меньщиков Арсений Васильевич
Мать ребёнка: Махина Павла Арсентьевна
Демьянцево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махина Павла Арсентьевна
Смерть
Неизвестно