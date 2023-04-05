Штендер Евграф Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Штендер Евграф Иванович

Автор
НМ
Мельников Н.

мужской, родился Неизвестно

Дети
Штендер Елизавета ЕвграфовнаНеизвестно г.р.
Штендер Михаил ЕвграфовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штендер Павел Евграфович

Мать ребёнка: Штендер (Верховская) Надежда Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штендер Михаил Евграфович

Мать ребёнка: Штендер (Верховская) Надежда Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Штендер Елизавета Евграфовна

Мать ребёнка: Штендер (Верховская) Надежда Фроловна

Работа или профессия
Неизвестно

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