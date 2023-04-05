Штендер Евграф Иванович
мужской, родился Неизвестно
Дети
Штендер Елизавета ЕвграфовнаНеизвестно г.р.
Штендер Михаил ЕвграфовичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Штендер (Верховская) Надежда Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штендер Михаил Евграфович
Мать ребёнка: Штендер (Верховская) Надежда Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Штендер Елизавета Евграфовна
Мать ребёнка: Штендер (Верховская) Надежда Фроловна
Работа или профессия
Неизвестно