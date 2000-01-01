Подуфалов Аким
Место рожденияКурская область, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Подуфалов Леонид Акимович
Мать ребёнка: Подуфалова Анна
село Гайове, Барский район, Виницкая область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подуфалов Андрей Акимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подуфалов Владимир Акимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно