Подуфалов Аким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подуфалов Аким

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Место рождения

Курская область, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Подуфалов Леонид Акимович

Мать ребёнка: Подуфалова Анна

село Гайове, Барский район, Виницкая область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подуфалов Андрей Акимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подуфалов Владимир Акимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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