Ефимов Василий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Василий Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1976

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1966 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1976

Отец: Ефимов Геннадий Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.08.2003

Дочь: Ефимова Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Стромова Наталия Михайловна

Рождение ребёнка
08.04.2007

Сын: Ефимов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Стромова Наталия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стромова Наталия Михайловна

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