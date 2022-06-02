Ефимов Василий Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1976
Отец: Ефимов Геннадий Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.08.2003
Дочь: Ефимова Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Стромова Наталия Михайловна
Рождение ребёнка
08.04.2007
Мать ребёнка: Стромова Наталия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно