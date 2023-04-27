of Dampierre (of Dampierre) Marguerite
Место рожденияFlanders Belgium
Дата рожденияОколо 1251
Дата смерти03.07.1285
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1273
Муж: De Brabant Jan I
Рождение ребёнка
27.09.1275
Сын: Of Brabant John Peaceful”
Отец ребёнка: De Brabant Jan I
Tervuren, Vlaanderen Belgium
Рождение ребёнка
04.10.1276
Дочь: Van Brabant Margaretha
Отец ребёнка: De Brabant Jan I
Brabant, Belgium
Рождение ребёнка
1277
Дочь: Van Brabant Maria
Отец ребёнка: De Brabant Jan I
Brabant, Belgium
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.07.1285
Brabant Belgium