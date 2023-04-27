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of Dampierre (of Dampierre) Marguerite

Место рождения

Flanders Belgium

Дата рождения

Около 1251

Дата смерти

03.07.1285

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1251

Отец: Guy

Мать: Mathilde

Flanders Belgium
Бракосочетание
1273

Муж: De Brabant Jan I

Рождение ребёнка
27.09.1275

Сын: Of Brabant John Peaceful”

Отец ребёнка: De Brabant Jan I

Tervuren, Vlaanderen Belgium
Рождение ребёнка
04.10.1276

Дочь: Van Brabant Margaretha

Отец ребёнка: De Brabant Jan I

Brabant, Belgium
Рождение ребёнка
1277

Дочь: Van Brabant Maria

Отец ребёнка: De Brabant Jan I

Brabant, Belgium
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.07.1285
Brabant Belgium
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