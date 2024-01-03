Ксения Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давыд Трофимов
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Ксения Давыдова
Отец ребёнка: Давыд Трофимов
Рождение ребёнка
1714
Сын: Иван Давыдов
Отец ребёнка: Давыд Трофимов
Рождение ребёнка
1721
Сын: Степан Давыдов
Отец ребёнка: Давыд Трофимов
Рождение ребёнка
1728
Сын: Александр Давыдов
Отец ребёнка: Давыд Трофимов
Смерть
Неизвестно