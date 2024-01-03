Ксения Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1691 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыд Трофимов

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Ксения Давыдова

Отец ребёнка: Давыд Трофимов

Рождение ребёнка
1714

Сын: Иван Давыдов

Отец ребёнка: Давыд Трофимов

Рождение ребёнка
1721

Сын: Степан Давыдов

Отец ребёнка: Давыд Трофимов

Рождение ребёнка
1728

Сын: Александр Давыдов

Отец ребёнка: Давыд Трофимов

Смерть
Неизвестно

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