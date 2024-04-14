Агрипина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно