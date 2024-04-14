Агрипина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Иванович

Булаково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Булаково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Иванович

Булаково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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