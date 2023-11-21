Горинова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1893
Дата смерти02.01.1968
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1893
Отец: Горинов Иван Селеверстович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
12.02.1921
Отец ребёнка: Бахтин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
20.11.1923
Дочь: Бахтина Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Бахтин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1926
Дочь: Бахтина Ефросиния Федоровна
Отец ребёнка: Бахтин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1932
Отец ребёнка: Бахтин Федор Васильевич
Смерть
02.01.1968