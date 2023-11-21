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Горинова Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1893

Дата смерти

02.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1893

Отец: Горинов Иван Селеверстович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
12.02.1921

Сын: Бахтин Василий Федорович

Отец ребёнка: Бахтин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
20.11.1923

Дочь: Бахтина Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Бахтин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
13.11.1926

Дочь: Бахтина Ефросиния Федоровна

Отец ребёнка: Бахтин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
14.08.1932

Сын: Бахтин Леонид Федорович

Отец ребёнка: Бахтин Федор Васильевич

Смерть
02.01.1968
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