Горбунов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.10.1924
Дата смерти28.07.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
28.07.1944
Каунас, Литва