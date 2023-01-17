Горбунов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Дмитрий Иванович

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Место рождения

Бишево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.10.1924

Дата смерти

28.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
24.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бишево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.07.1944
Каунас, Литва
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