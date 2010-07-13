Кривошеина (Ефремова) Мария Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Ефремова) Мария Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.2010

Сын: Кривошеин Григорий Евгеньевич

Отец ребёнка: Кривошеин Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
09.10.2014

Дочь: Кривошеина Вероника Евгеньевна

Отец ребёнка: Кривошеин Евгений Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Евгений Николаевич

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