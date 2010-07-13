Кривошеина (Ефремова) Мария Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.2010
Сын: Кривошеин Григорий Евгеньевич
Отец ребёнка: Кривошеин Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
09.10.2014
Дочь: Кривошеина Вероника Евгеньевна
Отец ребёнка: Кривошеин Евгений Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно