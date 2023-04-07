Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Петр Кузьмич

Мать: Александра Аверкиевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Аксинья Петровна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Аксинья Петровна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Маремьяна Федоровна

Мать ребёнка: Аксинья Петровна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Аксинья Петровна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Никандр Федорович

Мать ребёнка: Аксинья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Петровна

Смерть
Неизвестно
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