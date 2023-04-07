Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Петр Кузьмич
Мать: Александра Аверкиевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Маремьяна Федоровна
Мать ребёнка: Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Аксинья Петровна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Никандр Федорович
Мать ребёнка: Аксинья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Петровна
Смерть
Неизвестно