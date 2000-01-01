Принстер (Prinster) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Принстер (Prinster) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)

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Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1649

Дата смерти

17.01.1707

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649

Отец: не указан

Мать: не указана

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
06.08.1699

Сын: Принстер Иоганнес Петер

Мать ребёнка: Барбара

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барбара

Смерть
17.01.1707
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
18.01.1707
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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