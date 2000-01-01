Принстер (Prinster) Иоганнес Михаэль (Joannes Michaelis)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1649
Дата смерти17.01.1707
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649
Отец: не указан
Мать: не указана
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
06.08.1699
Мать ребёнка: Барбара
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барбара
Смерть
17.01.1707
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
18.01.1707
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция