Чевский Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
1900
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Окончил полный курс Никольского Духовного училища.
Работа или профессия
1901
Логдуз, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Определен учителем в Логдузскую школу грамоты.
Работа или профессия
13.08.1903 ст.
Определен на должность псаломщика к Спасо-Преображенской Шежамской церкви Яренгского уезда.
Бракосочетание
1905
Жена: Чевская Лидия Платоновна
Рождение ребёнка
17.03.1907 ст.
Дочь: Чевская Галина Дмитриевна
Мать ребёнка: Чевская Лидия Платоновна
Работа или профессия
С 23.03.1908 ст.
Состоял учителем в мужской и женской церковно-приходских школах.
Рождение ребёнка
10.02.1909 ст.
Мать ребёнка: Чевская Лидия Платоновна
Работа или профессия
30.08.1910 ст.
Определен и рукоположен во диакона к Троицкой Телеговской церкви Великоустюгского уезда.
Работа или профессия
С 10.09.1910 ст.
Состоял учителем пения в местной церковно-приходской школе.
Рождение ребёнка
09.10.1911 ст.
Сын: Чевский Вениамин Дмитриевич
Мать ребёнка: Чевская Лидия Платоновна
Рождение ребёнка
05.09.1916 ст.
Дочь: Чевская Капитолина Дмитриевна
Мать ребёнка: Чевская Лидия Платоновна
Смерть
Неизвестно