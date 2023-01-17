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Чевский Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
1900
Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Окончил полный курс Никольского Духовного училища.
Работа или профессия
1901
Логдуз, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Определен учителем в Логдузскую школу грамоты.
Работа или профессия
13.08.1903 ст.
Шежам, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Определен на должность псаломщика к Спасо-Преображенской Шежамской церкви Яренгского уезда.
Бракосочетание
1905

Жена: Чевская Лидия Платоновна

Шежам, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
17.03.1907 ст.

Дочь: Чевская Галина Дмитриевна

Мать ребёнка: Чевская Лидия Платоновна

Шежам, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Работа или профессия
С 23.03.1908 ст.
Шежам, Усть-Вымский муниципальный район, Республика Коми
Состоял учителем в мужской и женской церковно-приходских школах.
Рождение ребёнка
10.02.1909 ст.

Сын: Чевский Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Чевская Лидия Платоновна

Монастырская Пашня, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
30.08.1910 ст.
Монастырская Пашня, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Определен и рукоположен во диакона к Троицкой Телеговской церкви Великоустюгского уезда.
Работа или профессия
С 10.09.1910 ст.
Монастырская Пашня, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Состоял учителем пения в местной церковно-приходской школе.
Рождение ребёнка
09.10.1911 ст.

Сын: Чевский Вениамин Дмитриевич

Мать ребёнка: Чевская Лидия Платоновна

Монастырская Пашня, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.09.1916 ст.

Дочь: Чевская Капитолина Дмитриевна

Мать ребёнка: Чевская Лидия Платоновна

Монастырская Пашня, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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