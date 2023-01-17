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Климук Никита Иванович

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

15.09.1869 ст.

Дата смерти

05.07.1879 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1839 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1869 ст.

Отец: Климук Иван Захарович

Мать: Климук Екатерина Кирилловна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
05.07.1879 ст.
Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Причина смерти: чахотка
Похороны
Неизвестно
Кладбище, д. Хомичицы, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
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