Кормишенков Симеон Афанасьев
Место рожденияСамарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кормишенков Афанасий Васильевич
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
08.06.1894 ст.
Сын: Кормишенков Пётр Симеонов
Мать ребёнка: Параскева Ефремова
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
17.11.1895 ст.
Дочь: Кормишенкова Варвара Симеонова
Мать ребёнка: Параскева Ефремова
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Ефремова
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Смерть
Неизвестно