Кормишенков Симеон Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКормишенков Симеон Афанасьев

Кормишенков Симеон Афанасьев

Место рождения

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кормишенков Афанасий Васильевич

Мать: не указана

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
08.06.1894 ст.

Сын: Кормишенков Пётр Симеонов

Мать ребёнка: Параскева Ефремова

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
17.11.1895 ст.

Дочь: Кормишенкова Варвара Симеонова

Мать ребёнка: Параскева Ефремова

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Ефремова

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close