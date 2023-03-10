Коврижных Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коврижных Трофим Федотович

Мать: Коврижных Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1904

Сын: Коврижных Александр

Мать ребёнка: Коврижных Дарья

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1907

Сын: Коврижных Петр

Мать ребёнка: Коврижных Дарья

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
восприемник: той же деревни Матвей Семенович Коврижных
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коврижных Дарья

Смерть
Неизвестно
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