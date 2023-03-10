Коврижных Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.08.1904
Сын: Коврижных Александр
Мать ребёнка: Коврижных Дарья
Рождение ребёнка
22.06.1907
Сын: Коврижных Петр
Мать ребёнка: Коврижных Дарья
восприемник: той же деревни Матвей Семенович Коврижных
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коврижных Дарья
Смерть
Неизвестно