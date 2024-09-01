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Белозор Григорий 01

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1890 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

NN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белозор Иван

Мать: (Бабенко) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Белозор) Тамила

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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