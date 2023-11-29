Белоногов Еремий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоногов Еремий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Василий Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Белоногов Андрей Еремеевич

Мать ребёнка: не указана

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Белоногов Хрисанф Еримеевич

Мать ребёнка: не указана

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния

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