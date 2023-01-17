Тарасов Станислав Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тарасов Степан Фёдорович
Мать: Тарасова Ксения Петровна
Рождение ребёнка
01.01.1957
Дочь: Сысоева Любовь Станиславовна
Мать ребёнка: Тарасова Лидия Ильинична
Ключевой, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Владимир Станиславович
Мать ребёнка: Тарасова Лидия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Леонид Станиславович
Мать ребёнка: Тарасова Лидия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Лидия Ильинична
Смерть
Неизвестно