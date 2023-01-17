Тарасов Станислав Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Станислав Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тарасов Степан Фёдорович

Мать: Тарасова Ксения Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1957

Дочь: Сысоева Любовь Станиславовна

Мать ребёнка: Тарасова Лидия Ильинична

Ключевой, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Владимир Станиславович

Мать ребёнка: Тарасова Лидия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Леонид Станиславович

Мать ребёнка: Тарасова Лидия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Лидия Ильинична

Смерть
Неизвестно
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