Рябоконь Михаил Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябоконь Михаил Давыдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Рябоконь Матвей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1805

Сын: Рябоконь Пётр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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