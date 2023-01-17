Рябоконь Михаил Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Рябоконь Матвей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно