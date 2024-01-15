Вершинина Евдокия Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина Евдокия Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1769 г.р.
Скрыто настройками приватности
1786 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Вершинин Герасим Якимов

Отец ребёнка: Вершинин Яким Еремеев

Рождение ребёнка
1780

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Яким Еремеев

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Вершинина) Прасковья Якимова

Отец ребёнка: Вершинин Яким Еремеев

Смерть
Неизвестно

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