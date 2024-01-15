Вершинина Евдокия Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Вершинин Яким Еремеев
Рождение ребёнка
1780
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин Яким Еремеев
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Вершинина) Прасковья Якимова
Отец ребёнка: Вершинин Яким Еремеев
Смерть
Неизвестно