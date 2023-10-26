Буцких Наталья Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти27.01.1866 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1859
Отец ребёнка: Буцкий Николай Яковлев
Рождение ребёнка
27.02.1865
Отец ребёнка: Буцкий Николай Яковлев
Смерть
27.01.1866 ст.
Никольское, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
43г. Натурально