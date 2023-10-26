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Буцких Наталья Акимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

27.01.1866 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буцкий Николай Яковлев

Рождение ребёнка
13.11.1859

Сын: Буцких Матвей Николаев

Отец ребёнка: Буцкий Николай Яковлев

Рождение ребёнка
27.02.1865

Сын: Буцких Василий Николаев

Отец ребёнка: Буцкий Николай Яковлев

Смерть
27.01.1866 ст.
Никольское, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
43г. Натурально

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