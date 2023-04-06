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Даниленко Ульяна Григорьева

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Место рождения

Беловоды, Сумська область

Дата рождения

1770

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Беловоды, Сумська область
Бракосочетание
Между 1788 и 1789

Муж: Даниленко Алексей Васильев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Даниленко Григорий Алексiев

Отец ребёнка: Даниленко Алексей Васильев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Даниленко Федор Аликсiев

Отец ребёнка: Даниленко Алексей Васильев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Даниленко Аврам Алексеев

Отец ребёнка: Даниленко Алексей Васильев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Даниленко Михайло Аликсiев

Отец ребёнка: Даниленко Алексей Васильев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Даниленко Савва Аликсiев

Отец ребёнка: Даниленко Алексей Васильев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Даниленко Степан Аликсiев

Отец ребёнка: Даниленко Алексей Васильев

Беловоды, Сумська область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Даниленко Яков Аликсiев

Отец ребёнка: Даниленко Алексей Васильев

Беловоды, Сумська область
Смерть
До 1850
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