Даниленко Ульяна Григорьева
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1788 и 1789
Рождение ребёнка
1789
Сын: Даниленко Григорий Алексiев
Отец ребёнка: Даниленко Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Даниленко Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Даниленко Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1797
Сын: Даниленко Михайло Аликсiев
Отец ребёнка: Даниленко Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Даниленко Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1804
Сын: Даниленко Степан Аликсiев
Отец ребёнка: Даниленко Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Даниленко Алексей Васильев
Смерть
До 1850