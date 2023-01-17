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Санникова Римма Дмитриевна
Санникова Римма Дмитриевна
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
С 02.02.1938
Пол
Женский
Отец
Санников Дмитрий Петрович
1910 г.р.
Мать
Санникова Александра Павловна
1916 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 02.02.1938
Отец:
Санников Дмитрий Петрович
Мать:
Санникова Александра Павловна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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