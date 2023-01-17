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Санникова Римма Дмитриевна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

С 02.02.1938

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 02.02.1938

Отец: Санников Дмитрий Петрович

Мать: Санникова Александра Павловна

Пермь, Пермский, Пермский край
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