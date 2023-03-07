Семенова Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Семенов Семен Иванов

Отец ребёнка: Семенов Иван (Иоанн) Калинин

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Иван (Иоанн) Калинин

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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