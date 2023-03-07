Семенова Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Семенов Семен Иванов
Отец ребёнка: Семенов Иван (Иоанн) Калинин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816