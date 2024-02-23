Анисимов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Агафья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова Анисия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1894

Сын: Анисимов Максим Павлович

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Анисимов Прокофий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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