Молоканова Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолоканова Алевтина

Молоканова Алевтина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.06.2023

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молоканов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Молоканова) Ирина

Отец ребёнка: Молоканов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молоканов Александр

Отец ребёнка: Молоканов Александр

Смерть
27.06.2023
Сахарный диабет, гангрена

Мы используем куки для улучшения работы сайта.