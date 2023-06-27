Молоканова Алевтина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.06.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Молоканов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Молоканова) Ирина
Отец ребёнка: Молоканов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоканов Александр
Отец ребёнка: Молоканов Александр
Смерть
27.06.2023
Сахарный диабет, гангрена