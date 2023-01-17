Царева (Смагина) Оксана Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения04.06.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1984
Отец: Смагин Евгений Васильевич
Мать: Смагина Ирина Павловна
Бракосочетание
15.09.2007
Бракосочетание
15.09.2007
Муж: не указан
Рождение ребёнка
04.10.2008
Дочь: Царева Дарина Алексеевна
Отец ребёнка: Царев Алексей Иванович
Образование
2008
Пенза, город Пенза, Пензенская область