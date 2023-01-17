Царева (Смагина) Оксана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦарева (Смагина) Оксана Евгеньевна

Царева (Смагина) Оксана Евгеньевна

avatar

Место рождения

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

04.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1984

Отец: Смагин Евгений Васильевич

Мать: Смагина Ирина Павловна

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
15.09.2007

Муж: Царев Алексей Иванович

Бракосочетание
15.09.2007

Муж: не указан

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.10.2008

Дочь: Царева Дарина Алексеевна

Отец ребёнка: Царев Алексей Иванович

Нижний Ломов, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Образование
2008
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close