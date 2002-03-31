Юркин Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркин Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1933

Дата смерти

31.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1933

Отец: Юркин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юркина Любовь Ивановна

Шенкурск, 165160, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркина Любовь Ивановна

Смерть
31.03.2002
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