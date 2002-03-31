Юркин Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1933
Дата смерти31.03.2002
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1933
Отец: Юркин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юркина Любовь Ивановна
Шенкурск, 165160, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркина Любовь Ивановна
Смерть
31.03.2002