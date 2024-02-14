Величанский (Бомштейн) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величанский (Бомштейн) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бомштейн Арон

Мать: Бомштейн (Бомштейн) Хаита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Величанская) Фрида

Отец ребёнка: Величанский Борис Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Величанский Леонид

Отец ребёнка: Величанский Борис Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Величанский Матвей

Отец ребёнка: Величанский Борис Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Величанская) Надежда

Отец ребёнка: Величанский Борис Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Величанский Борис Матвеевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Спектор (Величанская) Ода

Отец ребёнка: Величанский Борис Матвеевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Величанский Абрам

Отец ребёнка: Величанский Борис Матвеевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Величанский Яков

Отец ребёнка: Величанский Борис Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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