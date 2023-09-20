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Авдеев Василий Васильевич

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Место рождения

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Авдеев Василий Авдеевич

Мать: не указана

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
11.07.1937

Дочь: Булгакова (Авдеева) Нина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Авдеев Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Мордово, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1986
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

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