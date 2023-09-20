Авдеев Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти1986
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Авдеев Василий Авдеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1937
Дочь: Булгакова (Авдеева) Нина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1943
Сын: Авдеев Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1986
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область