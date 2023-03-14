Матвей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Нестер Матвеевич

Мать ребёнка: Ирина Алексеевна

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1751

Сын: Парфирий Матвеевич

Мать ребёнка: Ирина Алексеевна

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1755

Сын: Клементий Матвеевич

Мать ребёнка: Ирина Алексеевна

Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1758
Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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