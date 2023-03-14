Матвей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти1758
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Нестер Матвеевич
Мать ребёнка: Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Парфирий Матвеевич
Мать ребёнка: Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Клементий Матвеевич
Мать ребёнка: Ирина Алексеевна
Смерть
1758