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Юртаев Сергей Феофанович
Юртаев Сергей Феофанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.11.1967
Пол
Мужской
Отец
Юртаев Феофан Павлович
1931 г.р.
Мать
Юртаева Екатерина Абрамовна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1967
Отец:
Юртаев Феофан Павлович
Мать:
Юртаева Екатерина Абрамовна
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